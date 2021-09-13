Ирина Шейк вышла на публику в корсете с декольте и подверглась критике в сети

Российская супермодель Ирина Шейк посетила мероприятие Bulgari x B.Zero1 в Нью-Йорке в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте Daily Mail, передает Day.Az.

35-летняя знаменитость вышла на публику в золотистом корсетном боди с декольте, широких серых штанах с множеством карманов и бежевых босоножках на каблуках. Ее образ дополнили кольца и минималистичная подвеска. Известно, что событие было организовано в рамках Недели моды.

Читатели издания обругали внешний вид Шейк в комментариях. "Ужасный образ - верх слишком узкий, а низ слишком свободный", "Она выглядит отвратительно", "Дорогая, купи себе корсет правильного размера, а то явно еле втиснулась", "Она похожа на зомби", "Шикарная девушка, но ужасный наряд. Очень плохой выбор", - высказывались они.

В августе Ирина Шейк снялась в рекламе топлес и взволновала поклонников. На снимке она позирует без бюстгальтера в черных плавках на белом фоне фотостудии. Известно, что в таком виде манекенщица рекламировала веганскую линию продукции по уходу за кожей.