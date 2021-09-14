Голливудская актриса Кейт Хадсон объявила о помолвке

Голливудская актриса Кейт Хадсон (Kate Hudson) заявила о своей помолвке с бизнесменом Дэнни Фудзикавой (Danny Fujikawa) после четырех лет совместной жизни. Об этом она объявила в своем Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

42-летняя актриса выложила фотографию на фоне моря, где целуется со своим 35-летним возлюбленным. Она показала поклонникам бриллиантовое кольцо, подаренное женихом. Хадсон подписала снимок: "Поехали!". Кроме того, звезда добавила несколько смайликов на свадебную тематику.

Хадсон и Фудзикава встречаются с 2016 года, несмотря на то, что знают друг друга около 15 лет. В 2018 году у пары родилась дочь Рани. Кроме нее, актриса имеет еще двоих детей от прошлых отношений.