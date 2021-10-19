Названа причина ареста исполнителя мейханы Джавида Сумгайытлы

МВД прокомментировало информацию о том, что исполнитель мейханы Джавид Сумгайытлы (Бабашов) якобы был арестован за использование в творчестве рифм, связанных с политикой, передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев назвал распространенную информацию ложной и необоснованной.

Э.Гаджиев рассказал, что Джавид Сумгайытлы был задержан в мае этого года сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков, после чего был привлечен к следствию - при исполнителе мейханы были обнаружены 206 граммов героина и электронные весы.

Эльшад Гаджиев отметил, что обвиняемый признался в содеянном.

"Утверждают, что его наказали из-за какой-то рифмы, озвученной им несколько лет назад. Сомневающиеся могут принять участие в судебном процессе и ознакомиться с материалами следствия", - добавил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД.

Джавиду Сумгайытлы предъявлено обвинение по статье 234.4.3 ("Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств и психотропных веществ") Уголовного кодекса АР.

Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его действия полностью доказаны завершившимся следствием. Материалы уголовного дела направлены в суд на рассмотрение.