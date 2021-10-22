Бритни Спирс показала фигуру после тренировок

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась результатами своих тренировок на видео и восхитила фанатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети ролике 39-летняя знаменитость запечатлена с распущенными волосами в полный рост в собственном доме. Она выполняет танцевальные движения в красном кроп-топе и белых мини-шортах. Спирс показала свою фигуру после спорта с разных ракурсов. "Ради всего святого, наконец-то я вижу изменения в своем прессе! Приятно видеть результат!" - подписала она публикацию, которая набрала больше 200 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях. "Королева пресса", "Ты многих вдохновляешь своими силой, светом и интересом к жизни", "Так держать, королева! У тебя невероятная улыбка", "Ты в отличной форме для своего возраста", "Выглядишь потрясающе!" - высказывались они.

Ранее в октябре Бритни Спирс поделилась снимком топлес и взволновала поклонников. На фото исполнительница запечатлена в полный рост спиной к камере, предположительно, на территории своего дома. Она позирует с небрежно собранными волосами топлес в красных трусах и ботфортах на каблуках.