Стивен Сигал указал на ответственных за роковой выстрел Болдуина

Голливудский актер Стивен Сигал заявил, что причиной трагедии на съемках фильма "Ржавчина" с участием Алека Болдуина могла стать халатность персонала, который работает с реквизитом. По словам артиста, ходили слухи, что ответственная за оружие сотрудница только недавно начала заниматься этой профессией, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Непонятно, как так вышло, что ответственный за реквизит дал заряженное оружие. В этом случае оружие передали помощнику режиссера, который затем передал его Алеку и сказал, что из этого оружия будет безопасно стрелять. Такое предупреждение всегда делается", - передают слова Сигала "Известия".

Он добавил, что оружие 44-го калибра является весьма мощным и люди могут не осознавать, что одно неверное решение может привести к трагедии.

"Все, кто занимается реквизитом, должны быть особенно осторожны в случае работы с револьверами и ружьями", - добавил герой боевиков и напомнил, что обычно на съемочной площадке есть департамент реквизита, который несет ответственность за произошедшее.

Сигал также сравнил роковой выстрел Болдуина с ситуацией на съемках "Ворона", когда из-за неправильно заряженного пистолета погиб актер Брэндон Ли.