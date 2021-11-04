Брижит Бордо оштрафовали на €20 тыс. за расистское оскорбление жителей Реюньона

Французская актриса Брижит Бордо получила штраф в размере €20 тыс. за расистское оскорбление жителей Реюньона (заморская территория Франции). Об этом сообщает в четверг Agence France-Presse (AFP), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Агентство отмечает, что Бордо назвала жителей острова в Индийском океане "туземцами, которые сохранили дикие гены". При этом суд назначил более низкое наказание, чем просила прокуратура, которая ходатайствовала о штрафе в €25 тыс.

Причиной для судебного преследования стало открытое письмо, которое в марте 2019 году актриса опубликовала, обращаясь к властям заморского региона. Бордо, создавшая фонд по защите животных, обрушилась с жесткой критикой по поводу "варварского отношения, которое жители Реюньона проявляют к животным".

Это письмо вызвало волну возмущения на острове. Кроме того, тогдашняя министр заморских территорий Франции Анник Жирарден обратилась к Бордо с ответным открытым письмом. Жирарден подчеркнула, что "расизм - это не мнение, это - правонарушение", сообщает AFP. Бордо извинилась перед жителями острова, объяснив, что ее гнев вызван случаями жестокого обращения с животными на острове. При этом, по словам адвоката актрисы, "жестокость по отношению к животным является реальностью" на острове, а фонд Бриджит Бордо обратил на это внимание общественности.

Помимо актрисы штраф получил ее пресс-секретарь. Ему придется заплатить €4 тыс. за то, что он отправил открытое письмо в СМИ.

Фонд Брижит Бордо был создан в 1986 году. В числе его ключевых целей - борьба с браконьерством, проведением испытаний на животных, а также содержанием животных в зоопарках и цирках.