Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2021 года. Этого звания удостоился голливудский актер Крис Эванс, сообщает портал Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь артист, известный по роли Капитана Америки в франшизе "Мстители", украсит обложку популярного издания.

В 2020 году титула удостоился Майкл Бакари Джордан. Звезда фильмов "Черная Пантера" и "Крид" отметил, что секрет его уверенности в себе - осознание невозможности угодить всем. Он признался, что испытывает "классное чувство" от полученного титула самого сексуального мужчины в мире.