https://news.day.az/showbiz/1401569.html Нигяр Шабанова впервые поделилась фотографией своего мужа военнослужащего - ФОТО
Нигяр Шабанова впервые поделилась фотографией своего мужа военнослужащего - ФОТО
Заслуженная артистка Азербайджана Нигяр Гарагезова (Шабанова) впервые поделилась фотографией своего супруга военнослужащего Хайяма Гарагезова.
Как сообщает Day.Az, она поздравила супруга с Днем Победы.
Отметим, что пара официально расписалась, но не стала устраивать свадебную церемонию - торжество состоится в ближайшее время.
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