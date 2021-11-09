Нигяр Шабанова впервые поделилась фотографией своего мужа военнослужащего
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Заслуженная артистка Азербайджана Нигяр Гарагезова (Шабанова) впервые поделилась фотографией своего супруга военнослужащего Хайяма Гарагезова.

Как сообщает Day.Az, она поздравила супруга с Днем Победы.

Отметим, что пара официально расписалась, но не стала устраивать свадебную церемонию - торжество состоится в ближайшее время.