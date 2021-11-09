Официальный Instagram Бондианы поделился кадрами из поселка Бибиэйбят

С момента мировой премьеры девятнадцатого фильма Бондианы "И целого мира мало", часть съемок которого проходила в столице Азербайджана, прошли 22 года, передает Day.Az.

Премьера фильма была представлена 8 ноября 1999 года. В связи с этим на официальных страницах Бондианы с многомиллионной аудиторией подписчиков в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter появились кадры из фильма "И целого мира мало". Главным кадром в публикациях стал снимок исполнителя роли агента 007 Пирса Броснана, сделанный в поселке Бибиэйбят.

В одном из своих интервью, вспоминая съемки в Азербайджане, П.Броснан сказал следующее: "Нам устроили очень теплый прием в Азербайджане. Этот опыт был очень необычный, скажу вам честно. Мы с безумной скоростью передвигались по дорогам и повсюду видели нефтяные вышки, нефтеперерабатывающие заводы. Это был непривычный пейзаж, но он нам очень подходил для фильма".