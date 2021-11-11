https://news.day.az/showbiz/1402479.html Джоли объяснила, почему не смотрит фильмы со своим участием
Джоли объяснила, почему не смотрит фильмы со своим участием
Голливудская актриса Анджелина Джоли в эфире радиостанции Nova призналась, что существует множество фильмов с ее участием, которые она никогда не видела, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Есть довольно много моих фильмов, которые я на самом деле никогда не видела, потому что мне нравится только процесс", - пояснила Джоли, не уточнив, о каких фильмах идет речь.
Согласно Джоли, она предпочитает наслаждаться самим процессом съемок, а не уже готовой кинокартиной. Причина заключается в том, что актриса сильно расстраивается, когда видит свою игру на экране.
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