Джоли объяснила, почему не смотрит фильмы со своим участием

Голливудская актриса Анджелина Джоли в эфире радиостанции Nova призналась, что существует множество фильмов с ее участием, которые она никогда не видела, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Есть довольно много моих фильмов, которые я на самом деле никогда не видела, потому что мне нравится только процесс", - пояснила Джоли, не уточнив, о каких фильмах идет речь.

Согласно Джоли, она предпочитает наслаждаться самим процессом съемок, а не уже готовой кинокартиной. Причина заключается в том, что актриса сильно расстраивается, когда видит свою игру на экране.