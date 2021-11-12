https://news.day.az/showbiz/1402800.html HammAli & Navai и Jah Khalib презентовали совместный трек - ВИДЕО
HammAli & Navai и Jah Khalib презентовали совместный трек - ВИДЕО
Российский рэп-дуэт HammAli & Navai и известный рэпер азербайджанского происхождения Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) представили совместный трек, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Песня называется "Боже, как завидую" и выпущена на музыкальном лейбле Atlantic Records Russia.
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