HammAli & Navai и Jah Khalib презентовали совместный трек
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Российский рэп-дуэт HammAli & Navai и известный рэпер азербайджанского происхождения Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) представили совместный трек, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Песня называется "Боже, как завидую" и выпущена на музыкальном лейбле Atlantic Records Russia.