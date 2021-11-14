Кирстен Данст рассказала о разнице в гонорарах голливудских актеров и актрис

Голливудская актриса Кирстен Данст рассказала, что за участие в съемках "Человека-паука" она получила намного меньше, чем исполнитель главной роли Тоби Магуайр. Об этом она сообщила изданию The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В интервью Данст призналась, что несмотря на важность роли Мэри Джейн в трилогии Сэма Рэйми, она чувствовала, что "недотягивает" до Магуайра, ведь тому платили гораздо больше. Конкретных сумм гонораров актриса не назвала.

"Я была так молода, когда играла в "Человеке-пауке". Думала: "Ого, мне платят много денег!". Но мужчинам определенно платили больше", - сказала она еще в 2017 году изданию Variety.

Ранее исследователи из университетов Хаддерсфилда, Висконсина и Ланкастера выяснили, что заработная плата голливудских актеров оказалась больше, чем у актрис. В среднем разница в зарплате составляет около 1,1 миллиона долларов за один фильм.