На Тарантино подали в суд из-за его планов продать сцены из "Криминального чтива"

Киностудия Miramax подала судебный иск против известного режиссера Квентина Тарантино в связи с его планами выставить на аукцион несколько сцен из "Криминального чтива", не вошедших в финальную версию фильма, в виде NFT-объектов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

NFT (non-fungible tokens, невзаимозаменяемые токены) - это уникальный цифровой предмет, его оригинальность и право собственности доказываются при помощи технологии блокчейн - базы данных по покупке и продаже цифровых предметов.

Miramax, выпустившая фильм в 1994 году, обвиняет Тарантино в нарушении авторских прав, а также условий его контракта с киностудией.

В иске отмечается, что Тарантино "хочет лично заработать на правах Miramax на "Криминальное чтиво".