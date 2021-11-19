Бывший муж Анджелины Джоли избавился от своего дома в рекордные сроки

Американский актер Билли Боб Торнтон, который был женат на актрисе Анджелине Джоли, избавился от своего дома в Лос-Анджелесе. На поиски покупателя у него ушло две недели. Об этом сообщает Mansion Global, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Особняк бывшего мужа Джоли располагается в элитном квартале Брентвуд. Объект выставили на продажу в сентябре 2021 года, Торнтон заключил сделку с покупателем в течение двух недель после появления объявления на рынке. Он попросил за недвижимость 3,6 миллиона долларов.

Актер владел особняком с 2013 года, когда купил его за 2,7 миллиона долларов. Там есть пять спален и кухня, на территории также оборудована обеденная зона и бассейн с морской водой. В качестве основных цветов выбрали приглушенные оттенки серого, зеленого и белого. Участок окружен деревом платаном, крона которого обеспечивает конфиденциальность территории.