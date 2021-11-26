До старта проката фильма "Человек-паук: нет пути домой" осталось почти три недели, но билеты уже начали распродаваться. В сети кинотеатров Park Cinema, единственной в Азербайджане, где можно посмотреть эту картину в формате IMAX, считают, что интерес зрителей к новому "Человеку-пауку" можно сравнить с тем, что наблюдался вокруг фильма "Мстители: финал", который вышел в мае 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам пиар-менеджера сети Рустама Фаталиева, продажа билетов стартовала два дня назад, на вечерние сеансы 15 декабря их практически не осталось.

"Мы даже увеличили количество сеансов. Самый первый сеанс в IMAX начнется в 8 утра", - заявил он.

Если верить многочисленным источникам, в этой части "Человека-паука" Питер Паркер и Доктор Стрэндж освободят Мультивселенную, Человеку-пауку придется сражаться против всех злодеев, с которыми он сражался ранее.

Декабрь вообще обещает стать богатым на премьеры. Помимо "Человека-паука", это еще и очередная часть саги о "Матрице" - "Матрица: воскрешение", "Дом Гуччи" Ридли Скотта, а также фильм Талеха Юзбекова Zəhər tuluğu.

Напомним, что в сети кинотеатров Park Cinema фильмы можно смотреть в форматах IMAX (Flame Towers), Dolby Atmos (Metropark) и LaseR (Park Bulvar). Также к услугам зрителей загородный кинотеатр в Zagulba Mall. Park Cinema предоставляет специальные тарифы семьям (до 20% экономии при приобретении билета по семейному тарифу), студенческие тарифы (начиная с 4,50 манатов) и супер дни (каждый понедельник, вторник и среду билеты можно приобрести по цене от 3,30 манатов).