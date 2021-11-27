Последний альбом певицы Адель возглавил британский хит-парад

Последний альбом британской певицы Адель, под названием "30", за одну неделю достиг первой строчки британского хит-парада, сообщила Official Charts Company в пятницу. Компания публикует музыкальные чарты хитов Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Альбом "30" был выпущен 19 ноября и стал самым приобретаемым в 2021 году. За неделю его купили 261 тыс. человек. Предыдущим самым продаваемым дебютом года был альбом Voyage группы ABBA, который за первую неделю приобрели 204 тыс. человек.

В целом же старт "30" стал самым успешным за четыре с половиной года с момента выхода альбома Divide Эда Ширана в марте 2017 года.