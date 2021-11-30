Брэдли Купер рассказал, как бегал за преступником и фотографировал его

Американский актер Брэдли Купер в рамках подкаста Armchair Expert с Дэксом Шепардом рассказал, что в 2019 году на него в метро напал преступник с ножом. Артисту удалось не только скрыться, но и сфотографировать злоумышленника несколько раз, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Купер должен был забрать из детского сада при русском центре в Нью-Йорке свою дочь Лею от бывшей возлюбленной Ирины Шейк. Актер из-за пробок решил спуститься в метро, где на него напал злоумышленник с ножом.

"Я почувствовал, что кто-то подходит, и подумал: "О, они хотят сфотографироваться или что-то в этом роде". Когда я повернулся, то посмотрел вниз и увидел нож. Он был почти трехдюймовой длины", - вспомнил Купер.

После этого актер начал убегать, перепрыгнул турникет и спрятался у входа в метро. Преступник устремился за ним, однако не заметил актера и пробежал дальше. Купер воспользовался возможностью и сфотографировал грабителя, потом актер побежал за ним вверх по седьмой авеню и сделал еще несколько снимков, однако полицейский не оценил старания артиста: когда Купер показал им снимки, те лишь уточнили, не ранен ли он.

"Полицейский все время говорил: "Тебя ранили?" Я ответил: "Нет". Он такой: "Проверь, не порезали ли тебя? Часто бывает так, что людей ранят, но они в шоке не замечают этого. Я проверил, прав ли он. После этого я вернулся в метро и поехал забирать свою дочь", - резюмировал он.