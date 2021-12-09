Блогерша показала лицо до и после нанесения макияжа и разозлила подписчиков

Девушка показала свою внешность до и после нанесения макияжа и разозлила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Блогерша с никнеймом @muawk продемонстрировала свой внешний вид без косметических средств. В ролике видно, что у девушки редкие брови, множество покраснений на лице и растрепанные волосы. На следующих кадрах юзерша показала себя после преображения: она выровняла тон кожи, нанесла розово-неоновые и зеленые тени на веки, нарастила ресницы, придала форму бровям, накрасила губы фиолетовой помадой. Помимо этого, она уложила пряди волнами и надела черный топ.

Ролик стал вирусным и набрал 15 миллионов просмотров и 2,2 миллиона лайков. Подписчики сочли, что лицо блогерши изменилось до неузнаваемости, и обругали ее за ложь. "Вот почему первое свидание с девушкой должно проходить в бассейне", "Парни, держитесь", "Это незаконно", "Ты попросту обманываешь людей", "Причина, по которой у меня проблемы с доверием", - негодовали юзеры.