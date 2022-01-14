https://news.day.az/showbiz/1426818.html Дженнифер Энистон восхитила фанатов - ФОТО
Дженнифер Энистон восхитила фанатов - ФОТО
Голливудская актриса Дженнифер Энистон показала себя в откровенном виде. Новые фото звезда опубликовала в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Она предстала с распущенными волосами и без макияжа.
Таким образом знаменитость показала, как проходит ее утро.
За несколько часов пост набрал свыше двух миллионов лайков и около 20 тысяч восхищенных комментариев от поклонников Энистон. Фанаты назвали ее "красоткой" и "богиней".
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