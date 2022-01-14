Дженнифер Энистон восхитила фанатов

Голливудская актриса Дженнифер Энистон показала себя в откровенном виде. Новые фото звезда опубликовала в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Она предстала с распущенными волосами и без макияжа.

Таким образом знаменитость показала, как проходит ее утро.

За несколько часов пост набрал свыше двух миллионов лайков и около 20 тысяч восхищенных комментариев от поклонников Энистон. Фанаты назвали ее "красоткой" и "богиней".