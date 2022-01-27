Самая долгая и мучительная история борьбы с COVID-19 с трагичным концом

41-летний артист Бродвея Ник Кордеро умер в июле 2020-м после продолжительной борьбы с коронавирусом и осложнениями, вызванными болезнью. Об этом сообщила жена знаменитости Аманда Клутс: "Я не могу в это поверить, мне так больно. Сердце разбито, потому что я не представляю жизнь без него. Ник был светом, озаряющим все вокруг. Был другом каждого, любил общаться, слушать, помогать. Он был невероятным актером и музыкантом", передает Day.Az со ссылкой на Woman.ru.

В завершении эмоционального послания Аманда поблагодарила врачей, которые упорно боролись за жизнь артиста. К сожалению, чуда не произошло, и Нику не помогла даже искусственная вентиляция и ежедневная "чистка" легких.

Впервые Кордеро попал в лос-анджелесскую больницу "Сидар-Синай" в начале марта 2020-го. Мужчину госпитализировали с пневмонией. А уже 31 марта Клутс сообщила, что ее любимый находится в реанимации - трудно дышать. Медики, взявшие необходимые анализы, диагностировали у Ника коронавирус.

Изначально симптомы Кордеро были "спутанными": дома он не мог встать с постели, был слабым и вялым, словно из него выкачали всю энергию. Ни кашля, ни температуры... Казалось бы, обычный стресс или усталость от работы. Однако вскоре ему резко стало хуже. После госпитализации Ника перевели на искусственную вентиляцию легких.

Вплоть до 10 апреля артист, которого погрузили в медикаментозную кому, как будто шел на поправку. Показатели его организма стабилизировались, однако потом случилось неожиданное. Врачи сообщили Аманде Клутс, что ее мужу необходимо провести срочную операцию. Оказалось, что из-за воздействия аппарата ИВЛ кровь перестала поступать в правую ногу Ника. Выбор был цинично прост: либо мужчина будет дышать, либо лишится ноги. 18 апреля врачи провели ампутацию.

Беда, к сожалению, одна не приходит: спустя несколько дней Ник подхватил легочную инфекцию.

Да, к тому времени у него был отрицательный тест на коронавирус. И да, его организм смог выдержать тяжелую операцию, в результате которой он лишился ноги. Но из-за новой болезни сердце мужчины стало барахлить. Сердцебиение то и дело пропадало, а сам он находился буквально между жизнью и смертью.

24 апреля медики установили Нику Кордеро временный кардиостимулятор. "Он был без сознания, пульс не прощупывался, его пришлось экстренно реанимировать. Мне было очень страшно. Врачи его еле вернули", - поделилась в тот день Аманда. Ее, к слову, так и не пускали увидеть мужа. Скудную информацию о его состоянии она получала от медиков.

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Уже через 6 дней на Клутс, которая вынуждена была одна заботиться о годовалом сыне, обрушился новый удар: вирус сильно повредил легкие Кордеро. В них образовались настоящие дыры, как будто у курильщика с 50-летним стажем.

Специалисты клиники в попытке спасти остатки здоровья артиста провели ему трахеотомию. Это так называемое горлосечение, неотложная операция при нарушениях дыхания, один из методов реанимации. Кажется, это помогло.

Прошло 2 недели, и 12 мая мужчина вышел из медикаментозной комы.

Он продолжал страдать от проблем с дыханием и чувствовал себя, прямо скажем, не очень. Несмотря на то, что врачи ежедневно "чистили" легкие, Клутс поведала подписчикам в Инстаграме, что муж "на поправку не идет".

В июне она впервые за 80 дней с ним встретилась. Ник похудел почти на 30 кг, все еще не мог говорить и еле открывал рот - настолько он был слаб. Но вот моргать он мог, и отвечал на вопросы Аманды глазами. Так и прошел их короткий и скомканный последний "разговор".

Позже женщина объяснила - в планах была двойная пересадка легких, она могла бы спасти артисту жизнь и подарить надежду на относительно здоровое существование. Неравнодушные даже открыли сбор средств, однако собранные деньги не понадобились. 6 июля Ник Кордеро умер.

"Коронавирус не волнует, насколько вы здоровы и молоды. Его не волнует, что вы ''устали носить маску''. И ему безразлично, насколько вам надоело соблюдать режим самоизоляции. Вы просто заражаетесь - и исход этой болезни зачастую непредсказуем", - писали в комментариях к посту Аманды.