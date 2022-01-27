Демет Оздемир заинтриговала запретным романом

Отношения турецких актеров Ханде Эрчел и Керема Бюрсина все больше привлекают внимание поклонников. Дело в том, что Демет Оздемир заподозрили в тайном романе с Бюрсином, пишет издание StarHit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Недавно Оздемир подписала контракт со студией Disney+. Ей предстоит сыграть главную роль в сериале "Между миром и мной". Но ранее эту роль предлагали Ханде Эрчел, артистка отказалась из-за откровенных сцен.

При этом главная мужская роль досталась Керему Бюрсину, сообщают СМИ, но пока нет подтверждения этой информации. Также пресса пишет, что ему предстоит играть в эротических сценах с Оздемир. Она и так являлась соперницей Эрчел в битве за статус самой популярной актрисы Турции. Оздемир приняла участие в успешных сериалах "Курт Сеит и Александра", "Запах клубники" и "Ранняя пташка".

Актриса ранее встречалась с коллегой Юсуфом Чимом, партнером по сериалу "Запах клубники". Позднее пара распалась, и у нее начались отношения с Сечкином Оздемиром, затем с Огужаном Кочем. С последним звезда рассталась около месяца назад.

Теперь поклонники приписывают Оздемир тайный роман с Керемом Бюрсином, который пока все еще "несвободен".