Брэда Питта заподозрили в романе с молодой певицей

Актера Брэда Питта заподозрили в романе с 35-летней шведской певицей Lykke Li (настоящее имя Ли Люкке Тимотей Закриссон), передает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Молодая предполагаемая избранница 58-летнего актера живет в соседнем с ним доме и, по словам инсайдера, поэтому им удается оставаться незамеченными.

Отношения могли начаться еще в середине 2021 года.

Lykke Li начала музыкальную карьеру в 2006 году, широкую популярность ей принес альбом So Sad So Sexy, выпущенный в 2018 году. У певицы есть 5-летний сын Дион, родившийся в отношениях с музыкантом Джеффом Баскером в 2016 году.