В Париже простились с Гаспаром Ульелем

Траурная церемония проходит в центре Парижа, в церкви Сент-Эсташ. Проводить 37-летнего артиста в последний путь пришли не только его близкие и коллеги, но и преданные поклонницы. Среди участников мероприятия можно было увидеть актрис Катрин Денев, Амиру Казар и многих других известных персон.

"Он пришел в наш мир будто из другой эпохи. На его детских фото такой пронзительный взгляд взрослого человека, будто уже познавшего жизнь. Очень тяжело осознавать его потерю. Пересматриваешь фильмы, фото с ним и осознаешь, что этот человек жив, другое просто не укладывается в голове и не принимается сознанием. Хочется пожелать всем нам утешения в нашей скорби, помнить и любить его всегда"

"Для меня Гаспар был самым красивым мужчиной. Мне было хорошо от того, что он был на земле и радовал нас своими пусть и редкими, но потрясающими ролями в кино. На днях посмотрела фильм "Это всего лишь конец света". Сказать, что фильм разбил мне сердце - ничего не сказать... После смерти Гаспара просто невозможно смотреть это без слез. До сих пор нахожусь под впечатлением. И вот уже похороны... Девочки, кто там будет, сил вам. Не представляю, как бы я могла там находиться, я бы не выдержала. Наверное, Гаспар был слишком прекрасен для этого мира. Не знаю, что еще написать. Я просто опустошена. Молюсь за его покой и надеюсь, что он сейчас в самом лучшем месте", - делятся в соцсети фанатки Ульеля.