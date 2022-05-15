О жизни художницы Фриды Кало снимут сериал

Студия BTF Media снимет сериал о жизни и творчестве мексиканской художницы Фриды Кало, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Наследники Фриды Кало одобрили съемки. По словам внучатой племянницы художницы Мары Ромео Кало, сериал покажет ее родственницу такой, какой ее еще не видели. "Цель - показать ее с уникальной стороны, такой, какой ее знала семья, какой действительно была ее жизнь", - говорит наследница.

Каждый из эпизодов сериала будет сконцентрирован на малоизвестных событиях из жизни мастера кисти.

Один из самых известных художественных фильмов о Фриде Кало - "Фрида" Джули Тейнор (2002), получившая премии "Оскар" в номинациях "Лучшая музыка к фильму" и "Лучший грим".