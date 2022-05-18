Рэпер Трэвис Скотт пожертвовал $1 млн темнокожим студентам

Рэпер Трэвис Скотт пожертвовал $1 млн 100 студентам исторически черным высшим учебным заведениям (Historically Black Colleges and Universities, HBCUs), гарантируя, что они смогут получить образование, не столкнутся с финансовыми препятствиями в последнюю минуту. Об этом пишет TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пожертвования являются частью проекта Скотта HEAL, о котором было объявлено еще в марте и на который было выделено $5 млн. Будущие выпускники получают стипендию в размере $10 000 от ранее созданного Трэвисом стипендиального фонда.

HEAL был одной из первых публичных благотворительных акций Трэвиса после трагического концерта Astroworld. В результате смертельной давки на фестивале Astroworld 5 ноября 2021 года, хедлайнером которого был Скотт, около десяти человек погибло, а также сотни получили ранения. В иске, поданном от имени 125 участников фестиваля, пострадавшие требуют от Скотта, Дрейка и организаторов компенсацию в размере $750 млн. Кроме того, одна женщина подала на артиста в суд из-за случившегося после фестиваля выкидыша.