Американский рэпер погиб в перестрелке

Американский рэпер Мариэль Семонте Орр, более известный под сценическим псевдонимом Trouble, скончался в возрасте 34 лет. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Музыкант попал в перестрелку со смертельным исходом в субботу вечером. Он выступал в тот же день, всего за несколько часов до инцидента.

Смерть Орра была подтверждена его лейблом Def Jam Recordings. "Наши мысли и молитвы с детьми, близкими и поклонниками Trouble. Настоящий голос своего города и источник вдохновения для сообщества, которое он с гордостью представлял", - написали в Twitter представители лейбла.

За день до смерти рэпер написал в Твиттере, что будет с осторожностью передвигаться по улицам Атланты.

Дебютный микстейп Trouble под названием "December 17th" вышел в 2011 году. Последней полноформатной студийной работой Trouble стал "Thug Luv" 2020 года с участием 2 Chainz, Boosie Badazz, City Girls, Jacquees и Scalez.