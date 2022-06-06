Американский рэпер погиб в перестрелке
Американский рэпер Мариэль Семонте Орр, более известный под сценическим псевдонимом Trouble, скончался в возрасте 34 лет. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Музыкант попал в перестрелку со смертельным исходом в субботу вечером. Он выступал в тот же день, всего за несколько часов до инцидента.
Смерть Орра была подтверждена его лейблом Def Jam Recordings. "Наши мысли и молитвы с детьми, близкими и поклонниками Trouble. Настоящий голос своего города и источник вдохновения для сообщества, которое он с гордостью представлял", - написали в Twitter представители лейбла.
За день до смерти рэпер написал в Твиттере, что будет с осторожностью передвигаться по улицам Атланты.
Дебютный микстейп Trouble под названием "December 17th" вышел в 2011 году. Последней полноформатной студийной работой Trouble стал "Thug Luv" 2020 года с участием 2 Chainz, Boosie Badazz, City Girls, Jacquees и Scalez.
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