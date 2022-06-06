Disney хочет снять Джонни Деппа в продолжении "Пиратов Карибского моря"

В США заговорили о том, что у Джонни Деппа есть все шансы вернуться к роли Джека Воробья во франшизе "Пираты Карибского моря". Это стало возможным после окончания многолетних судебных разбирательств между актером и его бывшей женой Эмбер Херд, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Уверенность в том, что знаменитую приключенческую киноэпопею ждет перезагрузка с участием Деппа, высказал бывший исполнительный директор Disney.

"Просто потому что у подобного фильма громадный кассовый потенциал, вдобавок этот диснеевский персонаж уже глубоко укоренился в поп-культуре", - сказал продюсер изданию People.

Между тем еще в апреле Депп заявлял, что не вернется к роли капитана Джека Воробья, даже если кинокомпания Disney предложит ему за это "300 миллионов долларов и миллион альпак".

Напомним, в 2018 году после статьи в Херд в газете Washington Post, в которой она рассказала о домашнем насилии, актера лишили возможности сняться в шестой части "Пиратов Карибского моря". Тогда студия Disney просто отказалась с ним сотрудничать.

Затем в 2020 году Деппа попросила покинуть актерский состав третьей части фэнтези "Фантастические твари" киностудия Warner Bros. Также решение об изъятии всех фильмов с участием кинозвезды принял самый популярный стриминговый сервис в мире - Netflix.