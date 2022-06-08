Бритни Спирс назвала Джастина Бибера «вечным гением»

Бритни Спирс не смогла удержаться и станцевала под хит Джастина Бибера и Эда Ширана I Don't Care ("Мне все равно"), она также назвала Бибера "вечным гением", пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она назвала исполнителя "маленьким дьяволом", поблагодарила его за творчество и заявила, что всегда будет танцевать под его музыку.

В подписи к своему посту в соцсетях 40-летняя поп-звезда вспомнила, как впервые встретила Бибера, когда ему было 15 лет.

Спирс опубликовала видео, на котором она танцует в красном укороченном топе и коротких шортах.

По словам Спирс, она встретила Джастина во время одной из остановок в ее туре Femme Fatale в 2011 году. Спустя несколько лет она призналась в интервью BBC Radio 1, что не сразу узнала музыканта, когда они вошли в ее гостиничный номер.