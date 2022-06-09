https://news.day.az/showbiz/1469220.html Брэд Питт сыграет гонщика в фильме о «Формуле-1»
Брэд Питт сыграет гонщика в фильме о «Формуле-1»
Голливудский актер Брэд Питт сыграет главную роль в фильме о гонках "Формула-1" режиссера Джозефа Косинки. Об этом пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Права на пока безымянный проект приобрела Apple Studios, картина выйдет в кинотеатральный прокат раньше, чем окажется на сервисе Apple.
Предположительно, между кинотеатральной и цифровой премьерами пройдет около двух месяцев.
Герой Питта, по сценарию, опытный гонщик, возвращающийся в профессию и заново осваивающий трассу вместе с новичком.
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