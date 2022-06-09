Джонни Депп может отказаться от выигранных в суде денег

Джонни Депп назвал условие, при котором он не будет требовать выплаты компенсации с 36-летней Эмбер Херд, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Исполнитель главной роли в саге "Пираты Карибского моря" доказал в суде, что бывшая жена опорочила его в статье 2018 года, которую написала о своем опыте домашнего насилия. В противостоянии с актрисой он выиграл в общей сложности 15 миллионов долларов (25.5 млн манатов - прим. ред.) в качестве компенсационного и штрафного ущерба.

Тем не менее, штрафные убытки были ограничены в соответствии с законом штата Вирджиния. Сама Херд также должна получить два миллиона долларов в качестве компенсационного ущерба. Таким образом, сумма ее долга перед Деппом составила $8,35 (14 млн манатов) миллиона.

Адвокат актрисы Элейн Бредехофт заявила, что ее клиентка не в состоянии выплатить такую сумму и будет подавать апелляцию. Звезда фильма "Аквамен" пожаловалась, что из-за этого скандала потеряла работу в Голливуде. Продюсеры разрывают заключенные ранее с ней контракты и не предлагают ей новые проекты.

Адвокаты Джонни намекнули, что он может спасти ее от банкротства. Камилла Васкес и Бен Чу появились на утреннем Good morning America. Ведущий Джордж Стефанопулос спросил, возможно ли, чтобы Депп отказался от ущерба в обмен на то, чтобы Херд не подавала апелляцию.

"Мы не можем раскрывать детали общения адвоката и клиента, но, как свидетельствовал мистер Депп, и как мы оба ясно дали понять в наших соответствующих заявлениях, это никогда не касалось денег для мистера Деппа. Речь шла о восстановлении его репутации, и он это сделал", - сообщил Бен Чу.

Представитель актера похвалил своего клиента за то, что он взял на себя ответственность и открыто признал свои проблемы с алкоголем и наркотиками во время судебного разбирательства, сообщает Metro.

"Он был откровенен в отличие от мисс Херд. Ключом к победе было сосредоточиться на фактах и доказательствах, а также на возможности Джонни впервые сказать правду. Он смог связаться с присяжными и широкой общественностью и рассказать, что на самом деле произошло", - добавил правозащитник.

В то же время, представители Эмбер Херд заявили, что решение суда доказало то, что "права женщин движутся назад". По их мнению, это еще больше испугает женщин, которые являются жертвами домашнего насилия и опасаются в этом признаться.