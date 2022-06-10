Бывший муж Бритни Спирс чуть не сорвал ее свадьбу

Свадьба Бритни Спирс едва не пошла по русскому сценарию - как принято шутить, какое торжество без драки? На церемонию бракосочетания звезды нулевых с новым избранником явился ее бывший муж. И почти сорвал праздник, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Актер Джейсон Александр, который когда-то был женат на Бритни всего-то пару дней, видимо, так и не отпустил свою возлюбленную. В разгар свадьбы прорвался через охрану, прямо заявив о своих намерениях.

Как сообщалось ранее, свадьба Бритни Спирс и ее избранника Сэма Асгари состоялась 9 июня. На мероприятии присутствовало около 100 гостей. Однако среди родственников 40-летней артистки был только ее брат Брайан.

Бритни Спирс и манекенщик, фитнес-инструктор Сэм Асгари, который младше ее на 12 лет, познакомились в 2016 году. В сентябре прошлого года Асгари сделал певице предложение. В апреле нынешнего года Бритни объявила о беременности, но позднее сообщила о выкидыше.