Netflix решил организовать "Игру в кальмара" в реальной жизни

Стриминговый сервис Netflix объявил кастинг на участие в реалити-шоу по мотивам южнокорейского сериала "Игра в кальмара", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как и в оригинальном сериале, 456 участников будут соревноваться в серии испытаний за приз в 4,56 млн долларов.

Некоторые моменты будут схожи с играми из киноверсии, также ожидается ряд новых испытаний.