https://news.day.az/showbiz/1470835.html Netflix решил организовать "Игру в кальмара" в реальной жизни
Netflix решил организовать "Игру в кальмара" в реальной жизни
Стриминговый сервис Netflix объявил кастинг на участие в реалити-шоу по мотивам южнокорейского сериала "Игра в кальмара", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как и в оригинальном сериале, 456 участников будут соревноваться в серии испытаний за приз в 4,56 млн долларов.
Некоторые моменты будут схожи с играми из киноверсии, также ожидается ряд новых испытаний.
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