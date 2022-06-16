Бузова чуть не потеряла сознание на репетиции своего шоу

Певица Ольга Бузова чуть не потеряла сознание, находясь на 10-метровой высоте во время репетиции своего шоу "Вот она я". Об этом она рассказала в беседе с изданием StarHit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исполнительница с детства боится высоты и боялась упасть с постамента. По словам Бузовой, он оказался довольно маленьким, из-за чего ей стало нехорошо из-за страха. "Чуть сознание не потеряла. Господи, господи, я пить хочу. Я просто себя всю отдала, меня нет", - описала телеведущая свои эмоции в тот момент.

Также Бузова рассказала, что сама оплачивала все спецэффекты с применением современных технологий, поскольку хотела сделать свое шоу более зрелищным.