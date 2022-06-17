Ольга Бузова надолго покинула Россию

Популярная российская певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова покинула Россию. Об этом она написала на своей личной странице в Instagram. Бузова опубликовала фотографию из столичного аэропорта Домодедово, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Меня не будет полтора месяца... Путешествия меня всегда вдохновляют, но в то же время всегда очень волнительно. У меня сейчас двоякое ощущение... Очень хочется уехать, и знаю, что очень буду скучать", - поделилась она с подписчиками. Бузова уточнила, что так надолго из страны она прежде никогда не улетала.

Артистка отметила, что перед поездкой сделала все запланированные дела: полностью оплатила ремонт своей московской квартиры, который уже вот-вот закончат, и поцеловала нос своей собаки. "Приехала в аэропорт зареванная", - добавила Бузова.