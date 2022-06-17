Украина не сможет принять Евровидение 2023
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Украина не сможет принять Евровидение 2023, сообщает Day.Az

Как говорится в сообщении EBU, организаторы обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса в этой стране. 

Напомним, что в 2022 году представитель Британии занял на Евровидении второе место.