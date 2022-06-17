https://news.day.az/showbiz/1471663.html Украина не сможет принять Евровидение 2023 - ОФИЦИАЛЬНО
Украина не сможет принять Евровидение 2023 - ОФИЦИАЛЬНО
Украина не сможет принять Евровидение 2023, сообщает Day.Az.
Как говорится в сообщении EBU, организаторы обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса в этой стране.
Напомним, что в 2022 году представитель Британии занял на Евровидении второе место.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре