Украина не сможет принять Евровидение 2023, сообщает Day.Az.

Как говорится в сообщении EBU, организаторы обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса в этой стране.

Напомним, что в 2022 году представитель Британии занял на Евровидении второе место.