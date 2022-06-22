Билли Айлиш заявила, что лучше умрет, чем будет жить без детей

20-летняя американская певица Билли Айлиш заявила в интервью The Sunday Times, что лучше умрет, чем будет жить без детей. Исполнительница мечтает о большой семье и уже переживает, как будет решать конфликтные ситуации с ребенком, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я лучше умру, чем проживу всю жизнь без детей. Они мне очень нужны. И еще чем старше я становлюсь, тем больше переживаю из-за того, что однажды мой ребенок может решить, что что-то является правильным, когда это на самом деле не так. А что если они не будут ко мне прислушиваться?" - поделилась артистка.

Билли Айлиш состояла в отношениях с рэпером Брэндоном Адамсом, известным под сценическим псевдонимом 7:AMP. А в 2021 году она начала встречаться с актером Мэттью Тайлером Ворсом, который старше на 10 лет. Но недавно в западной прессе появилась информация, что артист изменял певице, поэтому они расстались. Позже экс-возлюбленный Билли Айлиш лично подтвердил разрыв в социальных сетях, опровергнув при этом слухи об "интрижках на стороне".