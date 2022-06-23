Рэпер Lil Tjay госпитализирован

Рэпер Lil Tjay был госпитализирован после перестрелки в городе Эджуотер (Нью-Джерси, США). Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

21-летний музыкант, чье настоящее имя Тион Дальян Мерритт, получил несколько огнестрельных ранений, ему пришлось перенести операцию. В перестрелке, которая проходила в ресторане и на близлежащей заправке, пострадал еще один человек.

Полицейские арестовали троих подозреваемых в участии в перестрелке. Утверждается, что один из задержанных, Мохамед Конате, пытался ограбить рэпера, еще двое сопровождали артиста. Друзей Lil Tjay обвиняют в незаконном ношении оружия.