Disney ведет переговоры с Джонни Деппом

Студия Disney ведет переговоры с актером Джонни Деппом о его возвращении к легендарной роли капитана Джека Воробья во франшизе "Пиратов Карибского моря", передает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По сообщениям, сделка заключается в том, что Джонни Депп вернется в роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря 6" и в спин-оффе сериала Disney Plus о ранней жизни капитана "Черной жемчужины", - рассказал источник, знакомый с ситуацией.

При этом речь идет о сделке на $300 млн, студия стала интересоваться сотрудничеством с Деппом еще во время его судебной тяжбы с бывшей супругой Эмбер Херд. Представители Disney выразили надежду, что актер "простит их и вернется к роли своего легендарного персонажа".