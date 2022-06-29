Американский режиссер Вуди Аллен допустил завершение карьеры после съемок своего последнего фильма, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кинематографист предположил, что скоро перестанет снимать новые картины. Он рассказал, что осенью отправится в Париж, чтобы заняться новым проектом, а потом, возможно, завершит карьеру.

"Острые ощущения ушли. Раньше, когда я снимал фильм, он шел в кинотеатрах по всей стране. Теперь ты делаешь фильм, получаешь пару или, может быть, четыре-шесть недель в кинотеатрах, а затем сразу переходишь к стриминговому показу. Мне это не нравится", - заявил Аллен.