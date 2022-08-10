https://news.day.az/showbiz/1486067.html Нурай Гусейнова исполнит одну из ролей в популярном турецком сериале
Нурай Гусейнова исполнит одну из ролей в популярном турецком сериале
Актриса азербайджанского происхождения Нурай Гусейнова получила роль в популярном турецком сериале "Arka Sokaklar" (Опасные улицы), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сериал "Arka Sokaklar" транслируется уже на протяжении 16 лет, с 2006 года.
В новом, 17-м сезоне создатели проекта ввели в сюжет новых персонажей. Одну из ролей - образ героини по имени Амина воплотит Нурай Гусейнова.
Отметим, что Нурай Гусейнова известна зрителям по съемкам в турецком сериале "Yemin" (Клятва).
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