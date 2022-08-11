Ройа Айхан исполнила песню на слова письма шехида своей возлюбленной

Народная артистка Ройа Айхан исполнила песню на слова письма шехида Парвиза Алиева своей возлюбленной, передает Day.Az.

"Это шло от самого сердца, мне захотелось поделиться демо-версией. Могут быть ошибки в нотах. Эти слова тронули меня.

Автором песни Yada düşürsən является Фарид Керимли. Народный артист Нуреддин Мехдиханлы прочел слова, написанные в память о шехиде", - написала певица на своей странице в İnstagram.

Отметим, что Алиев Парвиз Гасан оглу участвовал в Первой Карабахской войне. Его боевой путь проходил через села Ашагы Вейсаллы, Дилагарда и Говшадлы Физулинского района. 5 апреля 1993 года он стал шехидом в боях за высоту Мангаланата.