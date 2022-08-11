Ройа Айхан исполнила песню на слова письма шехида своей возлюбленной
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Народная артистка Ройа Айхан исполнила песню на слова письма шехида Парвиза Алиева своей возлюбленной, передает Day.Az.

"Это шло от самого сердца, мне захотелось поделиться демо-версией. Могут быть ошибки в нотах. Эти слова тронули меня.

Автором песни Yada düşürsən является Фарид Керимли. Народный артист Нуреддин Мехдиханлы прочел слова, написанные в память о шехиде", - написала певица на своей странице в İnstagram.

Отметим, что Алиев Парвиз Гасан оглу участвовал в Первой Карабахской войне. Его боевой путь проходил через села Ашагы Вейсаллы, Дилагарда и Говшадлы Физулинского района. 5 апреля 1993 года он стал шехидом в боях за высоту Мангаланата.