https://news.day.az/showbiz/1486230.html Ройа Айхан исполнила песню на слова письма шехида своей возлюбленной - ВИДЕО
Ройа Айхан исполнила песню на слова письма шехида своей возлюбленной - ВИДЕО
Народная артистка Ройа Айхан исполнила песню на слова письма шехида Парвиза Алиева своей возлюбленной, передает Day.Az.
"Это шло от самого сердца, мне захотелось поделиться демо-версией. Могут быть ошибки в нотах. Эти слова тронули меня.
Автором песни Yada düşürsən является Фарид Керимли. Народный артист Нуреддин Мехдиханлы прочел слова, написанные в память о шехиде", - написала певица на своей странице в İnstagram.
Отметим, что Алиев Парвиз Гасан оглу участвовал в Первой Карабахской войне. Его боевой путь проходил через села Ашагы Вейсаллы, Дилагарда и Говшадлы Физулинского района. 5 апреля 1993 года он стал шехидом в боях за высоту Мангаланата.
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