https://news.day.az/showbiz/1486346.html Бурак Озчивит опроверг слухи о ссоре с женой
Бурак Озчивит опроверг слухи о ссоре с женой
Турецкий актер Бурак Озчивит опроверг домыслы о крупной ссоре с женой Фахрией Эвджен. В социальных сетях звезда "Великолепного века" поделился кадром с супругой и попросил СМИ не распространять "глупости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Просто оставьте нас в покое. Всем любви", - заявил Озчивит. Ранее турецкий портал tv100.com писали, что между супругами якобы разгорелся скандал. Причиной ссоры стал конфликт Эвджен и ее свекрови. После перебранки жена актера ушла из дома. Сама Фахрие никак не прокомментировала появившиеся слухи. После опровержения Бурака сообщение о конфликте в семье было удалено с сайта.
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