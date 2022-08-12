Стал известен гонорар Леди Гаги за роль Харли Квинн в «Джокере»

Американская певица и актриса Леди Гага получит 10 миллионов долларов за роль злодейки Харли Квинн в сиквеле "Джокера". Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как утверждает издание, гонорар актера Хоакина Феникса будет в два раза больше: он заработает 20 миллионов долларов за главную роль. Столько же получит режиссер фильма Тодд Филлипс. Всего производство второй части "Джокера" обойдется студии Warner Bros. в 150 миллионов долларов.

Психологический триллер "Джокер" вышел в 2019 году. Режиссером фильма выступил Тодд Филлипс, известный по картинам "Впритык", "Мальчишник в Вегасе" и "Борат". Собрав более 1 миллиарда долларов по всему миру, "Джокер" получил 11 номинаций на премию "Оскар", в двух из которых одержал победу. Хоакин Феникс получил награду за лучшую мужскую роль, а композитор Хильдур Гуднадоуттир - за лучший оригинальный саундтрек.