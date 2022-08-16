Сабина Бабаева впервые выпустила песню в российском музыкальном сегменте

Заслуженная артистка Азербайджана, популярная певица Сабина Бабаева презентовала в Сети первую песню, записанную в Москве с российскими авторами, "Мой родной, хороший".

Певица этой песней совершила первый шаг в российском музыкальном сегменте.

Автором музыки является известный композитор Олег Шаумаров, которого многие знают по хиту "Вдвоем", исполненного Максимом Фадеевым и Наргиз. Автор слов - Лариса Фомина. Аранжировку выполнил музыкант Лев Коновалов, который сотрудничает с Поладом Бюльбюлоглу, ZİVERT, EMİN и другими популярными исполнителями.

В прекрасном исполнении Сабины Бабаевой песня "Мой родной, хороший" уже активно звучит на радио в России и Азербайджане.

"Я очень благодарна Эмину Агаларову за поддержку и осуществление записи. Его роль велика в выпуске этой песни. Хочу подчеркнуть, что песня "Мой родной, хороший" обязательно будет записана и на азербайджанском языке. Песня мне очень полюбилась и отлично ложится на наш язык", - отметила певица.