Netflix снимет мини-сериал о пожаре в парижском Нотр-Даме

Стриминговая платформа Netflix снимет мини-сериал, посвященный пожару в Соборе Парижской Богоматери, который произошел в 2019 году, пишет Collider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сюжет расскажет истории двух сотрудников пожарной безопасности, которые занимались тушением огня в день пожара. Проект будет снят на французском языке и получит название "Нотр-Дам".

Также в сериале покажут прототип ведущей новостей, освещавшей события дня трагедии, а также девушки, которая в один день столкнулась с разрушением Собора и смертью прикованной к постели матери.

Главные роли исполнили французские актеры Кэролайн Пруст, Сандор Фунтек и Корентен Фила. Релиз планируется в октябре 2022 года.