Ройа презентовала песню на слова из адресованного возлюбленной письма шехида

Репертуар народной артистки Азербайджана Ройи Айхан пополнился новой лирической композицией "Yada düşürsən", словами которой стало адресованное возлюбленной письмо шехида Карабахской войны Пярвиза Алиева, передает Day.Az.

П.Алиев стал шехидом 5 апреля 1993 года в бою за высоту Менгаланат - спустя годы его брат Хикмет Алиев показал письмо, написанное шехидом возлюбленной, композитору Фариду Керимли, который написал на него музыку и предложил спеть Ройе.

Песня "Yada düşürsən" была презентована на всех электронных музыкальных платформах в День памяти - проект посвящен светлой памяти шехидов первой и второй Карабахских войн.

Отметим, что в записи песни также принял участие народный артист Нураддин Мехдиханлы.