Ройа презентовала песню на слова из адресованного возлюбленной письма шехида - ВИДЕО
Репертуар народной артистки Азербайджана Ройи Айхан пополнился новой лирической композицией "Yada düşürsən", словами которой стало адресованное возлюбленной письмо шехида Карабахской войны Пярвиза Алиева, передает Day.Az.
П.Алиев стал шехидом 5 апреля 1993 года в бою за высоту Менгаланат - спустя годы его брат Хикмет Алиев показал письмо, написанное шехидом возлюбленной, композитору Фариду Керимли, который написал на него музыку и предложил спеть Ройе.
Песня "Yada düşürsən" была презентована на всех электронных музыкальных платформах в День памяти - проект посвящен светлой памяти шехидов первой и второй Карабахских войн.
Отметим, что в записи песни также принял участие народный артист Нураддин Мехдиханлы.
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