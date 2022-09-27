Ройа презентовала песню на слова из адресованного возлюбленной письма шехида
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Репертуар народной артистки Азербайджана Ройи Айхан пополнился новой лирической композицией "Yada düşürsən", словами которой стало адресованное возлюбленной письмо шехида Карабахской войны Пярвиза Алиева, передает Day.Az.

П.Алиев стал шехидом 5 апреля 1993 года в бою за высоту Менгаланат - спустя годы его брат Хикмет Алиев показал письмо, написанное шехидом возлюбленной, композитору Фариду Керимли, который написал на него музыку и предложил спеть Ройе.

Песня "Yada düşürsən" была презентована на всех электронных музыкальных платформах в День памяти - проект посвящен светлой памяти шехидов первой и второй Карабахских войн.

Отметим, что в записи песни также принял участие народный артист Нураддин Мехдиханлы.