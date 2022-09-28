Колумбийскую певицу Шакиру будут судить в Испании по подозрению в шести налоговых преступлениях, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Высшего суда Каталонии, передает Day.Az.

Дата начала случшаний в связи с шестью предполагаемыми преступлениями против государственного бюджета пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что прокуратура Испании просит приговорить Шакиру к 8 годам и двум месяцам тюрьмы, а также взыскать с певицы штраф в размере €23 млн за неуплату налогов. Надзорное ведомство еще в июле 2022 года подготовило обвинительное заключение.

Шакиру подозревают в преступлениях, связанных с неуплатой налогов с 2012 по 2014 год. В общей сложности речь идет о €14,5 млн. Сторона обвинения заявляет, что колумбийская певица проживала большую часть времени в Барселоне, учитывая ее отношения с защитником одноименного испанского футбольного клуба Жераром Пике. Певица настаивает, что у нее нет никаких непогашенных задолженностей перед испанскими властями, поскольку ранее она заплатила более €17 млн, которые от нее требовали.