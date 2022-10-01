Умер режиссер цирка «Дю Солей» Франко Драгоне

Театральный режиссер, сотрудничавший с Cirque du Soleil и Селин Дион, Франко Драгоне умер в возрасте 69 лет. Он также поставил шоу "Я" для российского артиста Филиппа Киркорова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не стало великого Франко Драгоне. <...> [Он --] человек, чье видение, по сути, создало Cirque du Soleil, создало современное, но в то же время классическое сценическое искусство", - написал в соцсетях Киркоров.

Артист отметил, что до встречи с Драгоне он был "совсем другим", а после - приблизился к сценическому абсолюту. "Вечных тебе аплодисментов, гений", - закончил пост Киркоров.

Бельгийский режиссер Франко Драгоне скончался 30 сентября в Каире от сердечного приступа. Он был худруком креативной компании Dragone, которая специализируется на создании шоу. Постановщик реализовывал свои идеи по всему миру, например, последнее крупное шоу Драгоне состоялось в Дубае на сцене 10-этажного театра в 2017 году.