Рок-группа Coldplay отменила концерты

Британская рок-группа Coldplay отменила предстоящие концерты в Бразилии из-за "серьезной легочной инфекции" солиста Криса Мартина, пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С глубоким сожалением сообщаем о том, что мы вынуждены отложить наши концерты в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу до начала 2023 года. Врач предписал Крису отдых в течение трех недель, поскольку он заразился серьезной легочной инфекцией", - сообщили музыканты из Coldplay.

Артисты также добавили, что прогнозы в отношении состояния здоровья солиста можно назвать оптимистичными.