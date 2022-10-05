https://news.day.az/showbiz/1500902.html Рок-группа Coldplay отменила концерты
Рок-группа Coldplay отменила концерты
Британская рок-группа Coldplay отменила предстоящие концерты в Бразилии из-за "серьезной легочной инфекции" солиста Криса Мартина, пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"С глубоким сожалением сообщаем о том, что мы вынуждены отложить наши концерты в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу до начала 2023 года. Врач предписал Крису отдых в течение трех недель, поскольку он заразился серьезной легочной инфекцией", - сообщили музыканты из Coldplay.
Артисты также добавили, что прогнозы в отношении состояния здоровья солиста можно назвать оптимистичными.
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