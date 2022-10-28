Рианна выпустит первую за шесть лет песню
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Барбадосская певица Рианна анонсировала новую песню Lift Me Up. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Композиция появится в качестве саундтрека к фильму "Черная пантера: Ваканда навсегда" и выйдет 28 октября, в пятницу, в преддверии премьеры картины, запланированной на 11 ноября. Отмечается, что Lift Me Up станет первой сольной песней, выпущенной Рианной за последние шесть лет. Так, свой последний трек Sledgehammer к фильму "Стартрек: Бесконечность" исполнительница записала в 2016 году. Она также выпускала совместные композиции с Фьючером (Selfish), N.E.R.D. (Lemon), DJ Khaled (Wild Thoughts), Кендриком Ламаром (Loyalty) и PartyNextDoor (Believe It).

Последний альбом Рианны Anti вышел в 2016 году. После его релиза Рианна приостановила свою сольную музыкальную карьеру, посвятив себя бизнесу. В 2017 году она основала косметический бренд Fenty Beauty, а позднее запустила линию нижнего белья Savage x Fenty. По итогам 2018 года восьмикратная обладательница "Грэмми" попала в рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes. В мае 2022 года у исполнительницы родился сын от рэпера A$AP Rocky.